Direktør: Jorn-værk har taget varig skade af hærværk

Han kan da heller ikke sige noget om, hvad Jorn-værket var værd før, og hvad det eventuelt kan være værd nu.

- Det er lidt specielt, for når et kunstværk er på et museum, har det i princippet ikke en handelsværdi. Når vi skal låne et billede ud til et andet museum og skal have en forsikringsværdi, så spørger vi normalt et auktionshus, fordi priserne svinger hele tiden. Men ellers følger vi ikke med i det, siger museumsdirektøren.



Uanset hvad erstatningsummen kommer til at lyde på, er det heller ikke muligt at erstatte billedet.

- Pengene skal bruges til at betale konservatorerne for deres arbejde. De kommer til at sidde i rigtig lang tid med lup og mikroskop for at prøve at fjerne det, der har presset sig ind i malingen, revner og sprækker. Der er nogle kæmpe udgifter der, siger Jacob Thage.

Han understreger dog, at det lige meget hvad er et billede, museet beholder. Men omfanget af skaderne vil afgøre, om det fortsat skal være udstillet.

Det er dog for tidligt at sige noget om nu. Museumsdirektøren forventer at få en foreløbig status fra konservatorerne mandag.