Museum kæmper for at minimere skader på Jorn-maleri efter hærværk

Jacob Thage er bekendt med Facebook-opslaget.

- Jeg kan kun sige, at vold og hærværk aldrig kan retfærdiggøres ved at kalde det kunst. Jeg mener ikke, det har noget med kunst at gøre, siger han.

Fredag oplyste Midt- og Vestjyllands Politi, at en person var anholdt. Der var tale om en 44-årig kvinde. Hun blev dog løsladt efter endt afhøring, da anklagemyndigheden vurderede, at der ikke var grundlag for at kræve hende varetægtsfængslet.