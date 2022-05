Museum provokerer gerne: - Men jeg har ingen planer om en Ibi-Pippi-udstilling

En handling, der i øvrigt har fået hårde ord med på vejen, og direktør på Randers Kunstmuseum Lise Jeppesen er heller ikke begejstret.

- I min optik er det en person, der går ind og destruerer et stykke vigtig kulturarv. Det er ren vandalisme, siger Lise Jeppesen og bemærker, at hun desuden savner at se konsistens i Ibi Pippis kunst.

Tis skulle tilføre lokal dimension

Museumsdirektøren fra Randers vender vi tilbage til, for det er langt fra første gang, at en kunstner bevæger sig omkring grænsen for at understrege en kunstnerisk pointe.

Provokunst, kontroversiel kunst, performancekunst, eller hvad det ellers kaldes.

For eksempel i 2005, hvor kunstneren Uwe Max Jensen gik ind på kunstmuseet ARoS i Aarhus, hev sin tissemand frem (som han ofte har gjort i sin kunst) og tissede i Olafur Eliassons kunstværk Waterfall.

Ifølge performance-tissekunstneren for at give museet en tiltrængt lokal dimension, som stod i kontrast til museets internationale kunst.

- Jeg har forbedret værket. Jeg har bragt den lokale kunst ind på ARoS, hvor den ellers er forment adgang, forklarede Uwe Max Jensen dengang til avisen metroXpress.



Røde træer vakte stærke følelser

Uwe Max Jensen var i øvrigt selv til stede sidste fredag og overværede, hvordan Ibi Pippi iført en rød trøje med gule prikker, gennemførte hærværket på Jorns værk.