Mens Ibi-Pippi begik hærværk på Jorn sad bestyrelsen i møde på museet

Gennem mange år har Museum Jorn efterhånden arbejdet for at kunne flytte i nye og bedre rammer, og når det sker, vil det også give bedre muligheder for at forhøje sikkerheden, mener Gitte Willumsen, der peger på museets mange kringelkroge som en mulighed for at gemme sig med ugerninger.

Hun håber, at straffen for fredagens bliver hård.

- Så hård, at det kan mærkes, så andre ikke bliver inspireret til at gøre noget lignende. At drive plat på en anerkendt kunstner, fordi man som amatør gerne vil op i en højere liga. Det kommer man ikke på den måde. Man bliver bare kriminel, siger Gitte Willlumsen.