Nu vil Ibi-Pippi have penge i kassen efter hærværk på Jorn-maleri

Der vil jo nok sidde nogen derude, der mener, at det er lidt hyklerisk, at du nu beder om hjælp til at klare regningen for noget, du helt frivilligt har valgt at gøre. Kan du forstå dem?

- Nej, det kan jeg faktisk ikke, for jeg mener ikke, det er lavet som hjælp. Dem, der forstår pointen i værket og synspunktet og det, jeg satte spørgsmålstegn ved, vil måske finde interesse i værket.

- Det ville ikke være et spørgsmål om, at man prøver at skrabe penge sammen, men at en potentiel køber sætter sig ind i værket og siger, at han også støtter op om det kunstneriske i det. Sådan opfatter jeg det selv.

Værket var jo aldrig blevet til noget, hvis du ikke havde gjort det, du gjorde på Museum Jorn.

- Ja, det er klart, det er en videreudledning af det, og det er derfra ideen opstod. Men al kunst stammer jo et eller andet sted fra.

Men du har brug for hjælp til at klare den regning, der eventuelt måtte komme. Kan du forstå, at det kan virke hyklerisk?

- Nej, for jeg er ikke enig i, at det er sådan. Selvfølgelig vil jeg gerne slippe for... betale så lidt som overhovedet muligt, men jeg ser det som, at de hjælper med at betale regningen. Jeg ser det som, at de bakker op om det kunstneriske projekt, jeg har lavet.

- Og så sætter vi naturligvis værket til salg for at få nogle skejser ind til at dække retssagen. Men jeg ser det primært som en støtte til den kunstneriske handling, jeg udførte, og den kunstneriske tanke bag værket, siger Ibi-Pippi.

Ibi-Pippi erkender over for TV2 ØSTJYLLAND, at der rent juridisk var tale om hærværk, da hun begyndte at ændre på et værk, hun ikke selv ejer. Hun fastholder dog, at det ikke ændrer på sin happenings kunstneriske værdi.