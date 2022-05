Vrede efter hærværk: - Det er jo vores Jorn-maleri, der er ødelagt

Ibi Pippi har derfor ingen ret til at pille ved Jorns værk, mener Gert Lauge Nielsen, som omtaler fredagens hærværk som mere fidus end kunst.

- Det er det samme, som hvis man narrer folk til at betale en masse penge for et eller andet i Aalborg og så leverer en tom ramme. Og så påstår, at det er et kunstværk, siger han med henvisning til, at kunstneren Jens Haaning lånte 550.000 kroner af museet Kunsten i Aalborg for at skabe et værk til museet og kvitterede med en næsten tom ramme kun indeholdende teksten ”Take the Money and Run”.

- Jeg kan se, at det er en eller anden form for happening, men en happening, der består i at smide gipsstatuer i vandet og så sige, at de er dematerialiseret, og det er jeg ikke ene om at mene, det er ulovligt, siger Gert Lauge Nielsen med henvisning til en anden nutidig hærværkssag fra København, hvor Katrine Dirckinck-Holmfeld, leder på Det Kongelige Danske Kunstakademi, i november 2021 var med til at smide en gipsbuste i havnen.