Ibi-Pippi: Derfor begik jeg hærværk på Jorns ælling

Ibi-Pippi: Mit værk er stor kunst

Ibi-Pippi ved godt, at mange er blevet påvirket af hærværket. For eksempel har Museum Jorn modtaget flere telefoniske henvendelser i weekenden fra kunstinteresserede, der er berørte af det hændte.

- Selvfølgelig påvirker det mig, at de er kede af det, og det er trist, men jeg mener, at diskussionen er vigtig, og jeg mener, at stor kunst vækker følelser i folk.

Mener du, at det er stor kunst, det du har lavet?

- Ja bestemt. Helt afgjort, siger Ibi Pippi, som erkender, at handlingerne var et lovbrud.

- Men jeg mener, det er så vigtigt at få sat den her diskussion på kortet, for det er så fundamentalt for kunsten, hvem der har ejerskabet over de værker, der er skabt, og derfor mener jeg, at jeg har ret til at udfordre den etablerede kunstverden, hvis jeg vel at mærke er klar til at betale de konsekvenser, der er. Og det er jeg, siger Ibi-Pippi.

Gik værre end ønsket

I øvrigt skulle hærværket ikke have været så voldsomt, som det endte med. I tasken havde kunstneren to tuber lim, og det var den forkerte, der blev anvendt til at klistre selvportrættet fast, forklarer Ibi-Pippi.

- Jeg er oprigtigt ked af, at værket er blevet skamferet i det omfang, det er blevet. Det var egentlig ikke min hensigt, at det skulle gå så markant til.