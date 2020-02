Beredskab opfordrer: Beskyt jeres ejendomme

Vandstandene i Silkeborgs søer og åsystemer er nu så høje, at selv grundejere beliggende på anden række fra vandmasserne bør begynde at overveje, om de skal beskytte deres grunde.

Sådan lyder opfordringen fra Krisestaben, som Silkeborg Kommune i samarbejde med Midtjysk Brand og Redning har etableret i forbindelse med de mange oversvømmelser, der for tiden hærger Østjylland og resten af landet.

- Beredskabet har gjort opmærksomme på, at vandstandene nu er så høje, at hvis der falder mere regn, så vil der være grundejere der alvorligt skal til at kigge på, om ikke de skal have beskyttet deres grunde mod vandmasserne, siger Hans Mogensen, kommunikationschef i Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Også selvom deres huse måske ligger i anden række og normalt ikke ville være oversvømmelsestruet.

Mere regn kan give nye oversvømmelser

Gudenåen afvander et areal på størrelse med Fyn, og overalt er markerne lige nu så mættede af vand, at yderligere regn kan ændre på vandstanden i Gudenåen og Silkeborgsøerne i Silkeborg Kommune.

- Det regner ikke i Silkeborg lige nu, men det kan det komme til, og så vil der være nogle grundejere, som normalt ikke ville være oversvømmelsestruet, der nok skal til at være mere opmærksomme på vandstandene for tiden, siger Klaus Vibe Hebsgaard, beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, til TV2 ØSTJYLLAND.

Beredskabet fortæller, at vandstanden i Silkeborg Langsø og Svostrup nord for slusen i Silkeborg overordnet ser ud til at have stabiliseret sig, men at flere regnmængder hurtigt kan ændre på vandstanden.

Og selvom mange allerede har beskyttet sig så godt de kan, så opfordres lavtliggende grundejere i anden række fra oversvømmelserne til at være opmærksomme, hvis vandstanden begynder at stige yderligere, og altså vurdere, om de bør beskytte deres ejendomme.

Det gælder især grundejere ud mod Sejs-Svejbæk og Ry, lavtliggende grundejere syd for slusen i Silkeborg, hvor vandstanden i øjeblikket overstiger flodmålet og slusen ikke længere kan lede mere vand igennem end den i øjeblikket gør.

- Vi hører fra folk der har boet her i flere årtier, at de aldrig nogensinde har oplevet så høje vandstande før. Vi har udleveret 6.000 sandsække, og der flyder 50.000 liter vand igennem Gudenåen i sekundet hvilket er fem gange så meget som på en almindelig dag. Det er historisk det her, og faktisk det man kalder en 100-års hændelse, siger Klaus Vibe Hebsgaard.

Gode råd til ramte grundejere: Hent gratis sandsække og få gratis sand leveret, så ejendomme kan beskyttes.

Anskaf pumper til at pumpe vand tilbage i søen og åen.

Pump eller led ikke vandet ned i kloakken. Kloakken har ikke kapacitet til at tømme søen eller åen for vand, og det kan betyde, at andre beboere langs vejen ikke kan bruge toiletter og afløb.

Brug handsker og støvler, hvis vandet trænger op fra afløb og kloak. Også vandet udenfor kan være fyldt med bakterier og rotteekskrementer.

Gratis sandsække og sand

Siden midten af februar har beredskabet udleveret 9.000 sandsække, og borgere kan fortsætte kontakte beredskabet for råd om oversvømmelser, og hvis man vil have udleveret gratis sandsække og gratis sand.

Gratis sandsække kan hentes og gratis sand bestilles hos Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99 C, 8600 Silkeborg, Tlf. 89 70 35 99.

Se også vejledning i fyldning og stabling af sandsække på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Borgerne opfordres også til at anskaffe sig en dykpumpe. Den fås for mellem 500- og 2000 kroner i alle byggemarkeder.

Det er desuden en god idé at tage fat i forsikringsselskaberne og deres skadesservicer. De kan rådgive om, hvordan man skal forholde sig til eventuelle oversvømmelser og minimering af skader.

Beredskabet og Silkeborg Kommune følger udviklingen nøje.