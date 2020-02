Populær smutvej fortsat spærret - ventes at være det hele ugen

De massive mængder regn, der er faldet den seneste tid, skaber fortsat store problemer for trafikanterne rundt om i Østjylland. Blandt andet i det vestlige Aarhus.

Siden fredag eftermiddag har Byleddet/Søskovvej, der forbinder Brabrand med Stavtrup og ligger mellem Årslev Engsø og Brabrand Sø, været lukket. Det er den fortsat, og vejen vil med al sandsynlighed være det længe endnu.

Først skal vandet være væk, og så skal vi have tjekket vejen for skader, inden vi åbner den igen. Hans Rasksen, Trafik og Veje, Aarhus Kommune

- Vejen er stadig spærret, og bliver den nok ved med at være resten af ugen. For først skal vandet være væk, og så skal vi have tjekket vejen for skader, inden vi åbner den igen, siger Hans Rasksen, der er tilsynsførende formand hos Trafik og Veje i Aarhus Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Vandet i søerne her er ifølge ham 1,95 m over normalen, og i Skibby i samme område er vandet 1 m højere end vanligt. Derfor er Holmbækvej mellem Ormslev Stationsby og Skibby ligeledes spærret.

- Det giver selvfølgelige trafikale udfordringer, og bilisterne skal mange steder være særligt opmærksomme. For der ligger vand på vejbanen flere steder, og der kan være meget glat. Det kan ikke undgås, siger Hans Rasksen.

Gående skal også tage sig i agt især ved Brabrandstien, som er oversvømmet mange steder.

Byleddet/Søskovvej ligger mellem Årslev Engsø og Brabrand Sø. Foto: Google Maps

Aldrig oplevet det før

Ifølge Hans Rasksen har man kun lukket den trafikerede vej Byleddet/Søskovvej tre til fire gange i løbet af de seneste 30 år.

- Det er første gang, at det udelukkende er på grund af regn. Der har tidligere været tilfælde med sne, der er smeltet hurtigt, men dét, at det alene skyldes regn, er ikke sket før, har Hans Rasksen tidligere fortalt.

Den massive nedbør har betydet, at vandstanden i søer og åer mange steder i Aarhus og omegn er steget så meget, at der er stor risiko for oversvømmede huse.

Derfor har kommunen besluttet at komme borgerne til undsætning.

Man har lavet fire depoter på udvalgte genbrugspladser, hvor borgere kan hente sandsække og sand til at beskytte deres hjem. Det drejer sig om genbrugsstationerne på Sintrupvej, Lystrupvej, Holmskovvej og Eskelund.

Også gratis sand i Silkeborg

Aarhus Kommune er den anden østjyske kommune, der har valgt at dele sand ud til borgerne.

Tidligere har Silkeborg Kommune nemlig besluttet det samme.

Her kan oversvømmelses-truede beboere enten få gratis sandsække eller leveret sand i indkørslen.

Sådan får du sand i Silkeborg Borgere der ønsker at gardere sig og sikre sin grund kan få gratis sandsække og leveret sand i indkørslen: Gratis sandsække kan hentes hos Midtjysk Brand & Redning mellem kl. 8-22, Kejlstrupvej 99 C, 8600 Silkeborg, Tlf. 89 70 35 99, mjbr@mjbr.dk.

Gratis sand til sandsækkene bestilles hos Entreprenørgården, tlf. 89 70 50 00. Sandet bliver tippet af i din indkørsel. Du skal selv sørge for at fylde sand i sækkene. Kilde: Silkeborg Kommune