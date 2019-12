Silkeborg-spiller: Jerndefensiv sikrer FCM guldet

FC Midtjylland lukker meget få mål ind i Superligaen, og den stærke defensiv gør FCM til klare guldfavorit.

Det mener Silkeborgs midtbanespiller Mathias Hebo Rasmussen, som mandag var med til at tabe 1-2 til FCM.

- Når man har lukket ni mål ind i 18 kampe, har man opskriften på at vinde mesterskaber, og jeg tror også, de tager guldet, siger Hebo.

- Det er et bundsolidt hold og den stærkeste defensiv i Superligaen. De er fysisk stærke og taktisk gode. Alle 11 spillere presser super hårdt og arbejder godt sammen som hold.

- De står godt på banen og er bare et stærkt hold. Man kan kun lette på hatten for dem.

Fortjente sejre

En af de store profiler i FC Midtjyllands defensiv er anfører Erik Sviatchenko.

Han forklarer, at den stærke defensiv giver selvtillid, men vil ikke forsikre, at det også er nok til et mesterskab.

- Statistisk har vi den bedste defensiv, og det er også den følelse, vi har derinde. Jeg er dog endnu ikke klar til at sige, at guldet er vores, det er jeg for ydmyg til.

- Når vi går på banen, har vi en følelse af, at vi ikke lukker mål ind. Det er ikke bare forsvaret og vores målmand, som arbejder for det. Det er alle mand på hele holdet og dermed hele holdets fortjeneste.

- Vi ved, vi nok skal få scoret mål nok til at vinde kampene, når vi maksimalt lukker ét mål ind, og selv om vi har vundet nogle smalle sejre, har alle sejre været fortjente, siger Erik Sviatchenko.

I begyndelsen af kampen kunne man ikke se, at det var top mod bund, men det ændrede sig. Foto: Jens Nørgaard Larsen - Ritzau Scanpix

Scoret flere mål

Mens FCM lukker meget få mål ind, kniber det samtidig med at score mange mål i den anden ende, og efter 18 runder har FCM en målscore på 29-9.

Trods FCM’s klare føring i Superligaen, hvor der er syv point ned til nummer to FC København, har seks andre klubber scoret flere mål end FCM.

Ifølge FCM-træner Brian Priske betyder det dog ikke, at hans mandskab spiller forsigtigt.

- Vi er bestemt ikke et defensivt hold. Kigger man vores kampe igennem, har vi i hvert fald siden runde syv, hvor jeg overtog ansvaret, spillet fin offensiv fodbold og skabt godt med chancer og vundet fortjent.

- Vi dominerer på mange parametre, også på evnen til at skabe chancer. Formåede vi ikke at skabe muligheder, ville jeg være bekymret, men det gør vi, siger Priske.

