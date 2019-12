Færge aflyser flere afgange på grund af kraftig vind

Samsø Rederi aflyser to afgange tirsdag aften.

Det drejer sig om afgangen fra Sælvig kl. 20.45 og fra Hou kl. 22.00.

- På grund af kraftig vind fra syd og nordgående strøm, vil det i aften være forbundet med stor risiko, at gå ind i Hou Havn, skriver Samsø Rederi på deres Facebook-side.

Rederiet forventer at kunne sejle normalt onsdag.

Samsø Rederi er ved at få bygget deres nye færge fra Samsø til Aarhus i Kina. Det forventes, at den begynder at sejle på strækningen i 2020. Video: Samsø Rederi