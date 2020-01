130 øboer kæmper imod stor vej tværs gennem natur

Foreningen frygter, at en motorvej over Samsø vil ødelægge deres flotte natur. Her ses Nordby Bakker. Foto: Morten Juhl - Ritzau Scanpix

Der er mange fordele ved at bygge en ny bro mellem Jylland og Sjælland. Det gør det for eksempel nemmere at bo i en landsdel og arbejde i en anden.

Men der er også mange ulemper - især hvis forbindelsen skal gå via Samsø. Det mener en stor gruppe af øens borgere.

I efteråret undersøgte eksperter fra Vejdirektoratet og Sund og Bælt, om man kan bygge en bro fra Jylland til Samsø, en motorvej tværs over Samsø og så endnu en bro fra Samsø til Sjælland. Resultatet kender vi ikke endnu, men Samsøs nye foreningen frygter det scenarie.

150 mennesker mødte op til foreningens generalforsamling lørdag, og af dem valgte 130 at melde sig ind i den nye forening, der hedder 'Stop motorvej over Samsø.'

Yderligere trafik vil være katastrofalt Arne Krogh, medstifter af foreningen 'Stop motorvej over Samsø'

- Vejsystemet kan dårligt nok klare trafikken, der er om sommeren, så yderligere trafik vil være katastrofalt. Der foruden må man også erkende, at vi har noget natur, som vil lide kæmpe stor skade, siger medstifter Arne Krogh til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi ved heller ikke med den helt konkrete linjeføring, om det vil komme til at plage befolkningen på øen, tilføjer han.

For biler og tog

Regeringen har netop meldt ud, at de har valgt at sætte penge af på finansloven til at fortsætte den undersøgelse af en Kattegatforbindelse, som den tidligere regering satte i gang.

Forbindelsen vil skulle skære op mod halvanden time af transporttiden mellem Vestdanmark og Østdanmark.

- Tænk sig, hvis en Kattegatforbindelse grundet de markant kortere rejsetider mellem Jylland og Sjælland for eksempel kan nedbringe antallet af indenrigsflyvninger, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

Benny Engelbrecht understreger, at en mulig bro skal være for både biler og tog, og at undersøgelsen blandt andet skal belyse de klima- og miljømæssige aspekter ved en Kattegatbro.

- Det er helt naturligt, at vi også ser på forbindelsen med klima- og miljøbriller.

Vil udbrede budskab til hele landet

Hos Dansk Industri klapper de i hænderne over en mulighed for hurtigere transport mellem Jylland og Sjælland.

Dansk Industris direktør, Michael Svane.

- Det handler i høj grad om at få adgang til den bedst mulige arbejdskraft. Hvis man kan komme hurtigere mellem København og Aarhus, så kan vi få et bedre match på arbejdsmarkedet mellem virksomheder og specialiserede medarbejdere, siger direktør Michael Svane.

Men Dansk Industri møder modstand fra flere kanter, hvis forslaget bliver at lave forbindelsen gennem Samsø.

Den nye forening på Samsø vil sammen med Rådet for Bæredygtig Trafik, foreningen Nej til motorvej på Røsnæs samt Danmarks Naturfredningsforening i Odder og på Samsø aktivt arbejde imod en fast forbindelse over Kattegat.

- Der vil blive uddelt flyers til hele øen, som man kan tilmelde sig på, og vi regner med at få betydeligt flere medlemmer. Derudover vil vi lave aktioner rundt omkring i landet og udbrede vores mening til hele landet, siger Arne Krogh.

Myndighedernes foreløbige undersøgelser har tidligere sat prisen på en Kattegatforbindelse til mellem 58 og 136 milliarder kroner. Prisen afhænger af, om forbindelsen skal være med eller uden tog.

Forundersøgelsen skal være færdig i 2021.