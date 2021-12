Plejer de ikke at være røde og hvide? Sygetransportbiler har fået ny farve

Dog understreger driftslederen, at de blå blink kun vil blive brugt i tilfælde af en beredskabshændelse eller større krisesituation.

- Det er en forsikring, vi håber på aldrig at få behov for, siger Ronni Sander.

Køretøjerne er på vejene

Sygetransportbilerne bliver sendt ud til patienter, som har brug for at ligge ned under transporten til eller fra hospitalet, og som ikke har brug for anden behandling end ilt og observation.

Ambulancer kører med patienter, der, i modsætning til liggende sygetransport, kræver akut behandling.

De nye sygetransportbiler kørte ud på vejene for første gang den 1. december.