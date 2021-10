Ekspert om hospitalspres: - Vi accepterer, at patienter ligger på gangene

Men ifølge en professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet kommer det ikke som nogen overraskelse, at vi står i de nuværende kapacitetsproblemer.

- I de sidste 30 til 40 år har vi valgt at have et sygehusvæsen, der har en kapacitet, som kan klare gennemsnitsbelastningen. På samme tid har man vurderet, at der kommer spidsbelastning i form af for eksempel store influenzaepidemier hvert tredje - måske hvert fjerde - år, som varer i omkring to til tre uger, siger Jes Søgaard til TV2 ØSTJYLLAND.