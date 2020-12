Coronapresset stiger: Hospitaler udskyder operationer

Direktør håber på hurtig genåbning

Det er nu anden gang, at Aarhus Universitetshospital må udskyde planlagte operationer på grund af for stort pres fra coronapatienter.

Også under første coronabølge i foråret måtte AUH lukke ned for alle ikke akutte operationer, men da smitten dalede i sommer vendte hverdagen tilbage på hospitalet, og det håber Poul Blaabjerg, at den hurtigt kan igen.

- Jeg har en formodning om, at de her nye restriktioner har en effekt. Der vil dog være mulighed for at forlænge udskydelsesperioden, hvis det bliver nødvendigt, siger Poul Blaabjerg.