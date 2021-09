Regionernes formand: Hospitaler er pressede over hele landet

- Der vil være brug for midler til at betale for behandling på privathospitaler og ekstras betaling til alle faggrupper, der bidrager ved for eksempel at komme ind en lørdag eller en aften for at hjælpe til.

- Omvendt er vi meget bevidste om, at lysten til at arbejde ekstra ovenpå corona og sygeplejerskestrejke mange steder er begrænset, siger Stephanie Lose.