Chaufførers bøn er blevet hørt: Slut med kontanter i bussen

Buschaufførerne frygter smittespredning under betjent billetsalg.

Selvom Midttrafik onsdag gennemførte et forbud mod at sidde på de forreste sæder i bussen, så var buschaufførerne langt fra tilfredse.

Midttrafik fastholdte nemlig, at det stadig skulle være muligt at betale kontant i busserne.

Netop denne handling, hvor penge skifter hænder, er med til at gøre buschaufførerne bange for smittespredning, og derfor valgte de at råbe op.

- Vi finder det hovedrystende og dybt uansvarligt, den måde som Midttrafik handler på. Vi er sådan set ret ligeglade med deres skrivebordsafgørelser. Vi vil ikke køre med døden som passager, stod der i en pressemeddelelse fra 3F Randers Transportgruppe.

Minister kom til undsætning

Der skulle ikke gå længe, før buschaufførerne fik det, de ville have - dog kom hjælpen fra en noget uventet kant.

Transportminister, Benny Engelbrecht (S), valgte at opfordre udbyderne af kollektiv trafik til midlertidigt at ophøre med betjent billetsalg i busserne.

Vi skal sikre, at personer med samfundskritiske funktioner kan komme til og fra arbejde. Derfor synes jeg også, at vi bør lytte til chaufførerne. Benny Engelbrecht, transportminister

- Jeg er overrasket over, at ministeren har reageret på vores opråb så hurtigt, siger transportgruppe formand for 3F Randers, Jens Laursen, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg kan ikke forstå, at selskaberne ikke selv har taget initiativ til det. Det er totalt latterligt, at man siger, at passagerne skal gå ind ad den bagerste dør, og så kan de bare gå hele vejen op gennem bussen til os chauffører og betale kontant.

'Vi bør lytte til chaufførerne'

I en pressemeddelelse fra Transport- og Boligministeriet står der, at opfordringen til at ophøre betjent billetsalg sker på baggrund af chaufførernes frygt for smittespredning ved den tætte kontakt med passagererne, som billetsalget indebærer.

- Jeg er optaget af, at den kollektive trafik bliver opretholdt. Det skyldes blandt andet, at vi skal sikre, at personer med samfundskritiske funktioner kan komme til og fra arbejde. Derfor synes jeg også, at vi bør lytte til chaufførerne, siger Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

Ifølge Jens Laursen har alle busselskaberne allerede taget opfordringen til sig.

- Jeg ved, at Midttrafik har fulgt op på opfordringen, og jeg har i hvert fald ikke hørt om nogle selskaber, der ikke har. Det har jeg svært ved at tro, at der er.

Chaufførerne er glade og tilfredse

Opfordringen fra transportministeren bliver hilst velkommen med stor tilfredshed fra buschaufførerne i Randers.

- Det er vi rigtig glade for, og vi er tilfredse med ministerens hurtige handling. Det er godt arbejde, siger Jens Laursen.

Hvis ikke der var sket noget, så er Jens Laursen heller ikke i tvivl om, hvad næste skridt havde været.

- Hvis der ikke var sket noget, så havde busserne stået stille. Ellers var vi måske begyndt at nægte at tage imod kontant betaling, siger han.

Stod det til chaufførerne, fik de spærret helt af, så passagerer slet ikke kan komme op til dem ifølge Jens Laursen.

- Det her er det næstbedste, og jeg tror på, at det er tilstrækkeligt.