Sygehus tjekker børn og voksne for corona på livet løs

Aarhus Universitetshospital har både lavet en akut afdeling for voksne og en akut afdeling for børn, som mistænkes for at være blevet smittet med COVID-19.

På Aarhus Universitetshospital i Skejby har man indrettet to nye akutmodtagelser.

Her har man siden i fredags taget i mod cirka 40 patienter i døgnet. Patienterne har været henvist af deres egen læge, fordi de havde svære symptomer på Coronavirus.

I gennemsnit er der tale om 20 børn om dagen og 20 voksne om dagen.

- Det er klart flere børn, end vi plejer at se med feber eller luftvejesymptomer, og det er jo fordi, de praktiserende læger plejer at sortere væsentligt i den her mængde af børn, som vi nu ser, men det har de ikke mulighed for nu, siger Mette Holm, der er overlæge på Aarhus Universitetshospital, til TV2 ØSTJYLLAND.

Aarhus Universitetshospital har indrettet en COVID-klinik som udelukkende er for børn. Her har de sat et telt op foran klinikken, og dette telt er det allerførste, som møder børnene, når de kommer for at blive undersøgt for coronavirus.

- Børnene, som er blevet henvist af deres læge, kommer først i det her telt, hvor de undersøges. Nogle børn er så upåvirkede, at de ikke kommer ind i vores afsnit, men de børn som er påvirket af det, kommer ind på en isolationsstue, hvor vi undersøger, hvad årsagen til feber er, siger Mette Holm til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Børnene har generelt milde symptomer i forhold til de voksne, men derfor er vi alligevel klar til at behandle de børn, som har behov for det, siger Mette Holm.

Sygeplejersker har nye funktioner

Aarhus Universitetshospital har også etableret en akutafdeling for voksne. Her har de forvandlet dagkirurgisk afsnit til akut-COVID-klinik.

- Vi har delt afdelingen op i to, så vi får afklaret, om det er en indlæggelseskrævende tilstand. Hvis det er det, så kommer patienten ind i en sengestue, siger Sanne Fisker, der er overlæge på Aarhus Universitetshospital, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vores dagligdag er blevet ændret meget. Vi har fået nye funktioner, nye arbejdstider og nye kollegaer. Anne Marie Ryberg, sygeplejerske, Aarhus Universitetshospital

De nye akutte afdelinger betyder også, at Aarhus universitetshospital er blevet nødt til at hive mere personale ind.

For at få det hele til at gå op, er sygeplejersker fra andre afdelinger blevet flyttet hen på en af de afdelinger, som behandler COVID-19.

- Vores dagligdag er blevet ændret meget. Vi har fået nye funktioner, nye arbejdstider og nye kollegaer. Jeg er vant til at være i en børn- og unge klinik, hvor vi arbejder i dagtimerne, Anne Marie Ryberg, der er sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital, til TV2 ØSTJYLLAND.

De seneste tal fra Sundhedsstyrelsen fortæller, at antallet af indlagte i hele Danmark nu er 129, heraf er de 24 på intensiv.

De seneste tal, vi har for Region Midtjylland viser, at 16 er indlagte, heraf er de 4 indlagt på intensiv afdeling.