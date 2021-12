Akut mangel på reddere giver færre ambulancer til opgaverne

Det betyder, at færre ambulancer kan køre, lyder det fra Henning Voss, der er direktør for Region Midtjyllands præhospital.

- I det omfang vi ikke kan få folk til at tage en ekstravagt, kan det betyde, at ambulancen kommer ud af drift, og så er der færre ambulancer til at dække opgaverne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Markant flere ambulancer ude af drift

De situationer er der kommet markant flere af siden sidste år, viser Region Midtjyllands egne tal.

Fra januar til december i år er der registreret 1599 tilfælde, hvor ambulancer har været ude af drift på grund af manglende mandskab. I samme periode sidste år var der 582 tilfælde i regionen.

- Det har ikke nogen betydning, hvis man har akut brug for en ambulance. Hvis man er i en livstruende situation, kommer vi med udrykning med det samme.

- Det kan have betydning i de situationer, hvor vi vurderer, at der gerne må være lidt ventetid. Der kan være lidt længere ventetid, end man er vant til, siger Henning Voss.