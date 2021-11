Træt af klokken: 56-årig mand angreb Hjem-Is bilen

Føreren ringede efter politiet, og da han havde set, hvor manden var gået ind igen, var det let for politiet og anholde manden, som nu er sigtet for at forvolde fare for liv og førlighed.

Hele optrinnet fandt sted kort før klokken 19. Stenen var ifølge politiets rapport fra gerningsstedet en belægningssten på cirka 10 gang 15 centimeter, og manden er efter sagens omstændigheder sigtet efter straffelovens paragraf 252.