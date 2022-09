Står klar som dagplejere – undrer sig over reaktionen

Også fagforeningen FOA bakker op om idéen stordagplejere.

- Vi er rigtig glade for stordagplejere, de kan noget unikt, siger Kim Henriksen, pædagogisk sektorformand hos FOA, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han afviser, at stordagplejere kommer til at minde for meget om vuggestuer.

- Det er dagplejen, de er bygget op i, og vi har især haft fokus på at kigge på de tyndt demografiske områder med få borgere, at man på den her måde kan fastholde at tilbyde et dagtilbud, siger Kim Henriksen.