Socialpædagog dømt for sex med psykiatrisk patient og hjerneskadet beboer

En 36-årig mandlig socialpædagog er tirsdag blevet idømt seks måneders fængsel for seksuelt at have udnyttet to kvinder. Foto: Østjyllands Politi

En 36-årig mandlig socialpædagog er tirsdag i Retten i Randers blevet idømt seks måneders fængsel for at have haft seksuelle forhold til en kvindelig patient på en psykiatrisk afdeling og senere til en hjerneskadet kvinde, der var beboer på det bosted, han arbejdede.

Allerede i oktober 2018 blev den 36-årige sigtet for at have haft et seksuelt forhold med en 30-årig kvinde, som han var kontaktperson for på en psykiatrisk afdeling i Randers.

Randers Kommune har vidst det, men han har fået nyt job i en anden kommune, som ikke har haft viden om sagen fra psykiatrisk afdeling. Anna Truelsen, anklager ved Østjyllands Politi

Forholdet blev opdaget noget tid efter, det var afsluttet, da kvinden fortalte om det til en anden ansat.

Den 36-årige blev herefter afskediget – alligevel fik han efterfølgende job på et bosted for domsanbragte personer med udviklingshæmning.

- Når man er sigtet, er man jo ikke dømt, så det fremgik ikke af hans straffeattest. Randers Kommune har vidst det, men han har fået nyt job i en anden kommune, som ikke har haft viden om sagen fra psykiatrisk afdeling, siger anklager ved Østjyllands Politi, Anna Truelsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

I starten af juni 2019 anmeldte bostedet, at en 29-årig kvindelig beboer havde fortalt, at hun flere gange havde haft anden seksuel omgang end samleje med den 36-årige.

Udnyttede sin position

Udover fængselsstraffen blev den 36-årige frakendt retten til at arbejde som pædagog eller i øvrigt arbejde på steder med personer med psykiske eller mentale handicaps i fire år.

- Det er en sørgelig sag. Den 36-årige var ansat til at passe på de to kvinder, men i stedet udnyttede han sin position, og indledte seksuelle forhold med dem. Han havde kun kendskab til kvinderne gennem sit arbejde, siger anklageren.

I begge tilfælde afviste den 36-årige kvindernes forklaringer.

I tilfældet med den hjerneskadede kvinde fra bostedet, havde han ikke fuldbyrdet samleje. Det havde han med kvinden fra psykiatrisk afdeling. Anna Truelsen, anklager ved Østjyllands Politi

Selvom manden fortsat nægtede forholdene i retten, blev han altså dømt i begge sager for at have haft et forhold til beboere eller patienter.

Han blev også dømt for i det ene tilfælde at have udnyttet kvindens sindssygdom eller mentale retardering til at opnå andet seksuelt forhold end samleje.

- I tilfældet med den hjerneskadede kvinde fra bostedet, havde han ikke fuldbyrdet samleje. Det havde han med kvinden fra psykiatrisk afdeling, siger Anna Truelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Selvom han ikke har tvunget kvinderne til noget, så er det en alvorlig sag at misbruge den tillid, som både pårørende og samfund har til, at der bliver passet godt på særligt udsatte borgere.

Den 36-årige ankede dommen på stedet.