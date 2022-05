Randers vil være storkeby - der er bare ét problem

Ifølge kulturkonsulent Helga Hjerrild fra Randers Kommune er chancerne for, at storken bliver i byen, større end for bare et par år siden.



- Vi vil gerne byde storken velkommen til byen akkurat som med alle mulige andre indbyggere. Derfor har vi sidste år etableret to storkereder midt i Randers.

- De to reder er bygget efter alle kunstens regler, hvor et bundstativ er blevet fyldt op med kvas, træ og halm. Vi håber nu bare, at en stork kommer forbi og flytter ind i reden, siger Helga Hjerrild.