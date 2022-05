Højeste antal storkepar i Danmark i 30 år

- Havde man spurgt mig for 15 år siden, om jeg troede, at storken ville få et comeback, ville jeg nok have sagt nej. Men det er altså det, vi oplever nu, siger Hans Skov.

For en måned siden kunne TV2 ØSTJYLLAND også fortælle, at Frank Erichsen, der er kendt som 'Bonderøven', var blevet vært for et storkepar på sin bopæl Kastaniegården i Revn på Djursland. Hans Skov har tidligere fortalt til TV2 ØSTJYLLAND, at han har set parret parre sig. Om der kommer yngel ud af det, ved vi ikke endnu.