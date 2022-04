Sjældent syn: Storkepar flytter ind hos 'Bonderøven'

Storkeparret ankom angiveligt torsdag, og håbet er, at parret vil blive og yngle. Det er dog også sandsynligt, at parret ender med at tage videre.

- Endnu er det langt fra sikkert, at storkeparret bliver i Revn. Selv om storkene virkelig vil familieprojektet og parrer sig ved vi først om cirka 10-12 dage, om der kommer æg i reden. Unge storkepar har det med at lege voksne storke og efter nogle uger kan de så finde på at smutte igen, siger storkeekspert Hans Skov fra Storkene.dk.

Over for TV2 ØSTJYLLAND tilføjer Hans Skov, at selvom mange forhold på Frank Erichsens grund er gode for storkene, så vil det kræve fodring, hvis parret skal kunne blive der hele sommeren.