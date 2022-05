Stork kørt ned af letbanetog

Søndag indløb en melding til storkene.dk, som må have givet svedige håndflader.

Meldingen gik nemlig på, at en stork var død, efter at være blevet påkørt af et letbanetog søndag morgen i nærheden af Trustrup på Norddjurs. Det er nemlig ikke langt fra Revn, hvor et ungt storkepar har bygget rede hos Frank Erichsen, også kendt som Bonderøven fra DR.