For to år siden var der også storkepar på Djursland - det endte i en tragedie

Nyt land for pionerstorke

Siden TV2 ØSTJYLLAND slog historien om det nye storkepar på Djursland op på Facebook, har flere kommenteret på opfordringen om at holde sig på afstand af storkene. Blandt andet har det lydt, at der for eksempel i Polen er storkepar, som har rede midt i lyskryds i byer. Og det er også rigtigt nok, bekræfter Hans Skov.

- Men forskellen er, at i Polen er der en meget tættere bestand af storke, og de er på den måde mere hjemmevante.

- De her storke er en slags pionerstorke. Det er nyt land for dem. De er usikre på stedet og skal lære det at kende og lære, at de ikke er i fare her, forklarer han om, hvorfor Revn-parret skal have ro.

I øjeblikket kan man se en del storke strejfe rundt i Danmark, men det er usædvanligt, at de begynder at bosætte sig på Djursland. Før det uheldige storkepar i 2020, var det sidst sket, at et storkepar slog sig ned på Djursland i 1965.