Er storken faret vild?: Trukket nord mod Grenaa

Johnny Olsen fra Enslev Storkelaug fortæller, at storken har været der et par dage – måske en uge. I en storkeredde, der står midt i byen.

Den forkerte vej

Og noget tyder på, at storken, der burde trække syd på, er på vej den forkerte retning.

- Den er ikke ringmærket, men jeg tror, at den har været på Syddjurs i det meste af foråret. Det er lidt sjovt, at den har valgt at skulle være på reden der. Vi håber selvfølgelig, at den finder ud af, at den skal trække sydpå, siger Jess Frederiksen, der er formand for storkene.dk.