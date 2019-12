Politiet søger vidner fra vild biljagt

For næsten en måned siden fandt en vild biljagt sted i Randers, hvor en BMW kørte efter en Audi i høj fart.

Lige siden har Østjyllands Politi forsøgt at finde frem til ejeren af BMW’en. Det er ikke lykkedes endnu, og derfor beder de nu offentligheden om hjælp.

- Det er snart en måned siden, at episoden skete, men vi håber, at der alligevel er nogle kvikke borgere, som kan huske, at de har set noget eller har oplysninger, som vi kan bruge i sagen, siger politikommissær Anders Schouby fra efterforskningsafdelingen i Randers i en pressemeddelelse.

Biljagten fandt sted på de tre veje, der er markeret med rød.

Den voldsomme kørsel fandt sted omkring Infanterivej/Glarbjergvej/Nørrebrogade cirka klokken 15:15 den 21. november.

Bilen beskrives som • Mørk eller sort BMW i 5’er-serien

• Stationcar

• 10-15 år gammel

• Havde papegøjenummerplader på

• Formentligt med mørke fælge

Efterforskes sammen med en anden sag

Biljagten efterforskes i forbindelse med en sag, som Østjyllands Politi på nuværende tidspunkt ikke kan fortælle om af hensyn til efterforskningen.

- Desværre kan vi ikke løfte sløret for de nærmere detaljer i sagen, men det er en sag, som vi rigtig gerne vil have opklaret, og nu har vi brug for borgernes hjælp, Anders Schouby.

Har du set biljagten, eller har du oplysninger om BMW’en eller de to mænd, så hører Østjyllands Politi meget gerne fra dig via tlf. 114.

Ifølge politiets oplysninger skulle en ældre kvindelig hundelufter blandt andet have set episoden.