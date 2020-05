Motorcykel og bil i alvorligt sammenstød: Motorcyklist er uden for livsfare

Motorcyklen og bilisten kørte frontalt sammen. Politiet oplyser, at motorcyklisten umiddelbart ikke er kommet alvorligt til skade. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Opdatering: Artiklen er tirsdag klokken 12 blevet opdateret med informationer om, at motorcyklisten er uden for livsfare og ikke umiddelbart har alvorlige kvæstelser. Tidligere stod der, at motorcyklisten var kommet alvorligt til skade ifølge Østjyllands Politi.

En motorcyklist er uden for livsfare og har umiddelbart ikke alvorlige kvæstelser efter at være kørt frontalt sammen med en bilist omkring klokken 07.20 torsdag morgen.

Heldigvis er motorcyklisten uden for livsfare og har umiddelbart ikke alvorlige kvæstelser. #politidk https://t.co/840wu6iCVL — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) May 28, 2020

- Det ser ud til, at mortorcyklisten er kommet alvorligt tilskade. Vi har sendt en bilinspektør til stedet, som skal undersøge ulykken, sagde kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND torsdag morgen.

Det viser sig dog heldigvis ikke at være tilfældet.

Uheldet er sket mellem Dronningborg og Harridslev. Rute 507 er spærret i begge retninger mellem Dronningborg og Harridslev. Foto: Google Maps

Udbyhøjvej syd for Harridslev var spærret i begge retninger på grund af det alvorlige færdselsuheld, og Østjyllands Politi oplyste på Twitter, at afspæringen ville fortsætte frem til i hvert fald klokken 09.25.

Det var en motorcyklist og en bilist, der stødte frontalt sammen omkring kl. 7.20. Motorcyklisten er kørt på hospitalet og ser ud til at være kommet alvorligt til skade. Afspærring mindst en time endnu, mens en bilinspektør undersøger stedet. Ikke yderligere p.t. #politidk https://t.co/ynzJeRklFF — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) May 28, 2020

Østjyllands Politi oplyste, at oprydningen vil tage noget tid, og trafikanter blev derfor opfordret til at køre en omvej over Gimming.