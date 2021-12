Hvem ejer vædderen?

Ifølge kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, er det ikke hver dag, at det er hos et får, at ejeren efterlyses.

- Det er lidt specielt, fordi det er en vædder, hvor det som regel plejer at være en hund, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Vædderen blev fanget og indleveret hos en familie på Kåthedevej, der har kunne passe den indtil ejeren findes.

Melder ejeren sig ikke inden mandag, vil vædderen blive afhændet.