Hæklere søges - skal hjælpe børn der har det svært

På sigt håber Selvhjælp Randers at få så mange Lytte-Lamaer, at børnene selv kan vælge bamsens farve. Foto: Selvhjælp Randers

Er du en erfaren hækler, og har du samtidig lyst til at støtte en god sag?

Så har du nu en god mulighed for at gøre netop det.

Man gør en stor forskel for de her børn. Majbritt Bargsteen, Selvhjælp Randers.

Den frivillige forening Selvhjælp Randers, som blandt andet hjælper børn, der har det svært, søger nemlig frivillige hæklere til at lave 'Lytte-lamaer' til børnene.

Selvhjælp Randers har udviklet lamaerne, som skal give børnene tryghed – både når de sidder i gruppeforløbene, men også når de er i skolen eller hjemme. Lamaen kan nemlig følge med overalt, og den er altid klar på at lytte, når der er noget, der er svært.

- Vi har mange børn hos os, som har det svært, og så vil vi gerne give børnene en trygheds-lytte-lama, så hvis livet bliver svært efter forløbet os, kan de tage lamaen og tænke på nogle af de ting, de tager med sig, siger Majbritt Bargsteen, daglig leder af Selvhjælp Randers.

Lytte-lamerne ser ud som på billedet her. Foto: Selvhjælp Randers

Har fået mange henvendelser

Selvom det ikke er mere end et par dage siden, at Selvhjælp Randers for første gang efterlyste frivillige hæklere - blandt andet på Facebook og frivilligjob.dk - er det allerede væltet ind med tilbud.

- På 2 dage har vi fået 15 henvendelser, der er stor opbakning, siger Majbritt Bargsteen og fortsætter:

- Det er mega fedt. Folk vil gerne både støtte os og de børn, der måske har mistet en forælder, søskende eller været i en skilsmisse.

Det er primært børnene i aldersgruppen fra seks til elleve år, der kan få glæde af de hæklede lamaer, men faktisk er det meningen, at de vokse, udover at gøre en god gerning, også kan få glæde af hækleriet.

- Vi tænkte, at det er en fin måde at lave et netværk mellem voksne, mens de kan skabe noget godt for børnene, siger Majbritt Bargsteen og fortsætter:

- Alle er velkomne, og man gør en stor forskel for de her børn. Det er noget, de får med sig og altid kan kigge tilbage på.

Har man en hækler i maven og vil hjælpe Selvhjælp Randers, kan de kontaktes på Facebook eller på dette link.