Folkeskolerne får flere penge - men det går ud over elever med særlige behov

Flere folkeskoler i Randers får nu et økonomisk løft.

I alt har byrådet besluttet at øremærke 11,3 millioner kroner til at forbedre de fysiske rammer på skolerne.

- Det er da dejligt. Det er godt at få tilføjet midler til en folkeskole, der trænger, siger skoleleder på Assentoftskolen, Carsten Fredslund Andersen.

En økonomisk indsprøjtning på 800.000 kroner der giver et boost til Assentoftskolen, der de senere år har været presset af besparelser.

Men der er også en bagside af medaljen.

For politikerne har blandt andet fundet pengene ved at skære i de specialtilbud, som kommunen hidtil har haft til børn, der har det svært.

Når hun har det rigtig skidt, rykker hun håret af sig selv. Hanne Hølmkjær Hougaard, forælder

- Det er en skam, for vi har nogle børn, der har det rigtig svært. Det er hænder, der bliver taget fra børnene, siger Nete Ankerstjerne, der er skolebestyrelsesformand på Firkløverskolen, der er en specialskole for børn med særlige behov.

En hel dag kan ødelægges, hvis Anni ikke får den rette støtte.

Brug for den rette hjælp

Blandt de familier, der benytter sig af kommunens specialtilbud, er 14-årige Anni, der har autisme, og hendes mor Hanne Hølmkjær Hougaard.

Datteren går til daglig i syvende klasse og har de sidste fire år været elev på Firkløverskolen i Randers. Men de seneste måneder har hverdagen forandret sig.

- Hvis ikke hun har det godt, ses det i gråd og frustrationer. Når hun har det rigtig skidt, rykker hun håret af sig selv. Det er ikke sjovt at være vidne til, siger Hanne Hølmkjær Hougaard.

Derfor har Anni blandt andet brug for forudsigelighed og støtte fra en pædagog, når hun er i skole. En skoledag der ofte bærer præg af gråd.

- Hun har den bedste pædagog, og når hun er der, fungerer Annis hverdag. Men pædagogen kan af gode grunde ikke være der hele tiden, siger Hanne Hølmkjær Hougaard

Ifølge Hanne Hølmkjær Hougaard er Anni en meget stille pige og atypisk autist.

Færre hænder til flere elever

Det er særligt på antallet af elever og lærere, at familien oplever besparelserne på tæt hold.

- Der er helt klart skåret ned på bemandingen. Da hun begyndte var der fire andre. I dag er de ti elever i klassen, og der er blevet færre voksne, siger Hanne Hølmkjær Hougaard

Hun kan dog godt forstå, at der er brug for at løfte skolerne generelt i Randers Kommune.

Vi ved jo ikke, hvordan fremtiden bliver. Hvornår vælger de at tage penge fra os igen? Nete Ankerstjerne, skolebestyrelsesformand, Firkløverskolen

Til gengæld har hun svært ved at se logikken i, at det skal ske på bekostning af nogle af kommunens svageste børn.

- Det er jo latterligt, at man vil spare på det område. Det gør så ondt, siger Hanne Hølmkjær Hougaard.

På grund af Annis udfordringer har det også været nødvendigt at fritage hende fra tyskundervisningen.

- Det kræver eneundervisning, men det er der ikke ressourcer til. Derfor er hun blevet fritaget for at hun kan have en bedre dag.

En uvis fremtid

Også Firkløverskolens skolebestyrelsesformand, Nete Ankerstjerne, har en datter med autismediagnose, der er ramt af besparelserne.

- Børnene har det skidt. Det er virkeligheden desværre, siger Nete Ankerstjerne.

Og supplerer:

- Vi forsøger at få det bedste ud af det. Vi ved jo ikke, hvordan fremtiden bliver. Hvornår vælger de at tage penge fra os igen?

Ifølge Nete Ankerstjerne vil besparelserne kunne mærkes på antal voksne i klasserne.