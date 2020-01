Randers henter midtbaneprofil på Fyn

Mathias Greve ses her i OB-trøjen i en kamp mod FC Midtjylland. Fremover skal han spille for Randers FC. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Superligaklubben Randers FC har her til aften præsenteret en ny spiller på holdet.

Midtbanemanden Mathias Greve på 24 år kommer til fra OB, hvor han på trods af sin unge alder har spillet hele 137 kampe i den bedste række.

Randers FC har altid virket som en solid og stærk klub, og som modstander har det aldrig været en ønskemodstander, for det er et hold, der er vanskeligt at spille imod. Mathias Greve, ny Randers FC-spiller

I Randers FC har han skrevet under på en tre-årig aftale.

- Jeg glæder mig meget til at komme til Randers og få en frisk start og nogle nye øjne på mig. Det er en klub, som jeg ved har fulgt mig længe, og det gjorde valget meget let, siger Mathias Greve i en pressemeddelelse.

Flere bud på hånden

Heri afsløres det også, at midtbanespilleren havde flere bud på hånden, men valget faldt altså på Kronjylland og Randers FC.

- Randers FC har altid virket som en solid og stærk klub, og som modstander har det aldrig været en ønskemodstander, for det er et hold, der er vanskeligt at spille imod. Nu glæder jeg mig til at blive en del af holdet og bidrage med mine kvaliteter i jagten på at slutte grundspillet i top-6, siger Mathias Greve.

Læs også Silkeborg-ikon blev kasseret som anfører - nu skifter han klub

Han kan i princippet dække alle pladser på midtbanen, men i Randers er han tiltænkt en plads på kanten.

Mathias Greve Født: 11. februar 1995 (24 år)

Position: Midtbane

Højde: 1,88 m



Tidligere klubber:

Langeskov IF, OB



Landskampe:

Danmark U21 - 6 kampe

Danmark U20 - 1 Kilde: Randers FC

Har forsøgt at hente Greve før

Mathias Greve har i efteråret spillet 13 ud af fynboernes 20 kampe og har undervejs scoret en enkelt gang.

Han er en dynamisk og kreativ spiller, der kan udfordre og som samtidig har en stor løbekapacitet. Søren Pedersen, sportslig og kommerciel direktør, Randers FC

- Det har været en spiller, som har været på vores liste gennem længere tid, og vi forsøgte faktisk at få ham til klubben i sommer. Så vi er glade for, at det nu er lykkedes at få Mathias til klubben. Han er en dynamisk og kreativ spiller, der kan udfordre og som samtidig har en stor løbekapacitet, siger sportslig og kommerciel direktør, Søren Pedersen, i pressemeddelelsen.

Mathias Greve kommer til at spille i nummer 22 og kan få uofficiel debut allerede på onsdag, når Randers FC får besøg af Vejle til en træningskamp.