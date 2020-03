Udenrigsministeriet hæver niveau i rejsevejledninger for hele verden

Udenrigsministeriet oplyser, at man bør udvise ekstra forsigtighed over hele verden på grund af coronavirussen. Foto: Jens Thaysen - Ritzau Scanpix

Sikkerhedsniveauet i rejsevejledninger for hele verden er hævet, så rejsende som minimum skal være ekstra forsigtige i udlandet, oplyser Udenrigsministeriet fredag aften.

I alle rejsevejledninger for hele verden er sikkerhedsniveauet hævet til minimum gult.

Det betyder, at man skal være ekstra forsigtig, men det betyder ikke, at rejser til de pågældende områder frarådes.

Når Udenrigsministeriet anbefaler rejsende at udvise ekstra forsigtighed i alle lande, er det for at forebygge yderligere smitte i Danmark. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Erik Brøgger Rasmussen, som er direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet, siger til TV2, at der ikke er et sted i verden, hvor der ikke foregår noget, som er relateret til coronavirus.

- Nogle steder er der risiko for smitte, andre steder er der rejserestriktioner lige som her. Der er ikke noget sted på kloden, hvor man ikke skal tænke over det.

- Det handler ikke kun om at tælle, hvor mange syge der er, det er bredere end det, siger han til TV2.

Hubei er rød

Sundhedsstyrelsens anbefaling om at blive hjemme, når man kommer retur til Danmark, gælder dog kun for områder, der er markeret røde eller orange i ministeriets rejsevejledninger.

Det er foreløbig kun Hubei-provinsen i Kina, der er rød.

De orange områder, hvor Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til, er de italienske regioner Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto samt resten af Kina, Iran samt byen Daegu og provinsen Gyeongbuk i Sydkorea.

Den gule farve, som resten af verden nu har fået, betyder, at man skal udvise ekstra forsigtighed.

Det indebærer en række ting. Man bør tjekke rejsevejledningen til det land, som man rejser til eller igennem.

Derudover skal man følge Sundhedsstyrelsens råd for at mindske risikoen for at blive smittet. Man bør samtidig holde sig opdateret om sundhedsforholdene via de lokale myndigheder, nyhedsmedier og ens eventuelle rejsebureau.

Samtidig opfordrer Udenrigsministeriet rejsende til at tjekke deres rejseforsikring.

Hvis man rejser til udlandet, er det ifølge ministeriet en god idé at downloade app'en Rejseklar og tilmelde sig danskerlisten.

Fredag formiddag opfordrede myndighederne til, at alle arrangementer med over 1000 mennesker bliver udskudt eller aflyst.

Det betyder blandt andet, at årets melodigrandprix, som løber af stablen lørdag, bliver afholdt uden publikum.