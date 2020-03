Disse østjyske arrangementer bliver påvirket af corona

Myndighederne opfordrer til at aflyse eller udskyde alle arrangementer med over 1000 deltagere på grund af coronavirus. Det rammer også det østjyske kulturliv.

Eksempelvis har Divisionsforeningen i fodbold netop oplyst, at alle rundens kampe i Superligaen og 1. Division afvikles som planlagt, men uden tilskuere.

Herunder forsøger vi løbende at lave et overblik over, hvilke steder og hvilke arrangementer der bliver påvirket af udmeldingen:

Sådan bliver Østjylland påvirket af corona-udmelding Disse arrangementer rammes: Superligakampene Randers FC-FC Midtjylland og Silkeborg-AGF gennemføres uden tilskuere. Disse arrangementer gennemføres som planlagt: På Værket i Randers er der i marts blandt andet koncerter med Burhan G og Niels Hausgaard i den store sal, der har plads til 1.000 gæster. Her bliver arrangementerne gennemført.

På Tante Olga og MacAle i Randers bliver koncerterne gennemført. D. 11. april er der koncert med Danser Med Drenge i Romalt-hallen, og arrangørerne forventer lige nu, at den bliver gennemført.

Inden for de næste par uger skal både Burhan G og Niels Hausgaard spille på Værket i Randers. De koncerter bliver gennemført.

- Værket i Randers er ikke omfattet af den udmelding, for vi har ikke arrangementer med over 1.000 deltagere. Vi følger situationen nøje og retter os efter enhver opfordring fra myndighederne, siger musik- og teaterchef, Mikael Qvist Rørsted, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Stregen skal jo trækkes et sted. Den retningslinje, der nu er sat fra myndighederne, er det eneste, vi retter os efter. Så alt bliver gennemført som planlagt på Værket, siger han.

Hos Tante Olga og MacAle, der ligeledes arrangerer koncerter, er der frustration over regeringens udmelding.

- Jeg synes, det er så vagt, at man bare kommer med en opfordring og ikke et krav. Det er fuldstændigt vanvittige argumentationer. Hvad betyder det om det er 50, 500 eller 1.000 gæster? Smittefaren er vel til stede uanset, siger Leif Bressum fra Tante Olga og MacAle til TV2 ØSTJYLLAND.

I Romalt-hallen kan der være 1.000 personer, men hvis vi kun lukker 999 ind, er det så okay? Leif Bressum, koncertarrangør, Tante Olga og MacAle

Tante Olga og MacAle har ingen arrangementer planlagt med over 1.000 gæster og har derfor ikke tænkt sig at aflyse noget. Til gengæld spiller Danser Med Drenge den 11. april i Romalt-hallen.

- Jeg forventer, at koncerten bliver gennemført – men nu må vi se, hvordan det her udvikler sig. I Romalt-hallen kan der være 1.000 personer, men hvis vi kun lukker 999 ind, er det så okay? Vi må se, siger Leif Bressum.