Sådan er dine rettigheder, hvis smittefare aflyser dit arrangement

Alle steder kan du lige nu læse om, at arrangementer over hele landet bliver aflyst for at forebygge smittespredning af coronavirus. Måske sidder du med dine egne billetter og tænker: Mister jeg nu mine penge?

Det korte svar er nej, du mister ikke dine penge.

- Når man har købt en billet, og arrangementet bliver aflyst, så har man ret til at få sine penge retur. Det er den generelle regel, siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis man selv har en bekymring og derfor ikke vil til et arrangement, så har man ikke ret til at få sine penge retur. Susanne Aamann, forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Hun opfordrer desuden alle, der må være urolige for, hvad der kommer til at ske med et arrangement, som de sidder inde med en billet til, til at afvente situationen og se, om ikke arrangøren selv kommer med informationer.

Læs også Regeringen vil aflyse arrangementer med over 1000 mennesker

- Det er en helt særlig situation, og der er mange, som gerne vil vide, hvad der kommer til at ske, og derfor vil arrangørerne få rigtig mange henvendelser. De skal nok informere alle, hvis et arrangement bliver aflyst.

Tjek vilkårene

Der er dog enkelte undtagelser, som kan betyde, at du ikke får dine penge retur.

- Hvis arrangøren har taget visse forbehold i aftalen, som forbrugeren har skrevet under på ved købet, så kan man risikere at miste sine penge. Det kan for eksempel dreje sig om ekstreme vejrforhold eller epidemier, siger Susanne Aamann.

Læs også Disse østjyske arrangementer bliver påvirket af corona

Hun understreger til gengæld, at hvis kravene i aftalen er helt urimelige, så kan den blive vurderet ugyldig.

- Ingen kontrakt, hvor vilkårene er helt urimelige, kan gøres gældende. Man finder ud af, om vilkårene er rimelige ved at foretage en konkret vurdering af de enkelte aftaler, siger den forbrugerjuridiske chef.

Hvad hvis jeg ikke tør tage afsted?

Nogle kan måske også sidde og tænke: Jeg tør ikke tage afsted, for hvad nu hvis jeg bliver smittet?

Og hvis det er tilfældet, så er der deværre ikke så meget at gøre i forhold til at få sine penge tilbage.

Læs også Hospital i Aarhus laver drive-in test for tjek af coronavirus

- Hvis man selv har en bekymring og derfor ikke vil til et arrangement, så har man ikke ret til at få sine penge retur, siger Susanne Aamann.

Og denne regel gælder også, selvom et arrangement har over 1000 deltagere og ikke bliver aflyst, til trods for at det er imod Regeringens anbefaling.

Her kan du se myndighedernes råd til at forebygge smitte som deltager til større arrangementer. Kilde: coronasmitte.dk

Du kan finde mere information om coronavirus her.