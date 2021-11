Tusinder snydt: Fup-email lokker dig til at give dankort-oplysninger væk

Flere end 3.000 danskere skal spærre deres dankort lige nu.

De er nemlig blevet fanget i et kompliceret og veludført trick af østeuropæiske svindlere. Det fortæller Morten Kjærsgaard, administrerende direktør i it-sikkerhedsfirmaet Heimdal Security.

Han modtog søndag selv en email, der lignede, at den var fra pakkeservicen GLS. Men det var den ikke. Den var designet til at snyde folk til at udlevere deres kreditkortoplysninger.

- I mailen står der, at man skal betale for noget ekstra fragt, og man kan vælge, hvor man gerne vil have det leveret, og på den måde franarrer en hackergruppe i Østeuropa folk deres kreditkortoplysninger.