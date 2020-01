Turistattraktioner reddet - får afskrevet store millionbeløb

Det er mandag lykkedes at finde en løsning for blandt andet handicap- og kulturinstitutioner, som har lån i Arbejdsmarkedets Feriefond.

Det meddeler Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Jeg kan godt forstå, at låntagerne har været frustrerede. Det har været et langstrakt forløb, fordi reglerne omkring statsstøtte er komplicerede. Peter Hummelgaard (S), beskæftigelsesminister

Hver tredje låntager får afskrevet lånet fuldt ud. Resten får afskrevet deres lån med henholdsvis 90 procent og 80 procent.

Ifølge ministeriet er der i alt optaget lån for omkring 800 millioner kroner, og af de penge bliver cirka 720 millioner kroner afskrevet.

I Østjylland drejer det sig blandt andre om Fregatten Jylland og Hou Søsportscenter. Førstnævnte slipper med at afdrage omkring seks mio. kroner i stedet for de i alt 56,4 mio. kr., der tidligere var udsigt til.

Fortsat penge til udsatte familier

- Jeg synes, at sagen nu er landet rigtig fint, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

- Det er lykkedes at lande en løsningsmodel, hvor vi både tilgodeser låntagerne samtidig med, at der også er penge til at hjælpe udsatte familier til at få nogle gode ferieoplevelser.

- Jeg kan godt forstå, at låntagerne har været frustrerede. Det har været et langstrakt forløb, fordi reglerne omkring statsstøtte er komplicerede.

- Nu har dialogen med EU-Kommissionen båret frugt, og aftalekredsen er enige om, at det er den bedst mulige løsning, hvor vi tilgodeser alle hensyn, siger ministeren.

Kan få et nyt lån

Hvis handicap- og kulturinstitutionerne fortsat har restgæld efter mandagens aftale, har de mulighed for at gøre to ting.

De kan enten betale resten af gælden eller vælge at overgå til et nyt lån, der skal løbe over 25 år til en rente på to procent.

Disse 7 østjyske attraktioner har lån Anholt Lokalhistoriske Arkiv. To lån på 240.000 kr. til indfrielse 2020

Danmarks Saltcenter. Tre lån på i alt 9,3 mio. kr. til indfrielse 2022-2036

Fjordcentret Voer-Færgested. Tre lån på i alt 4,2 mio. kr. til indfrielse 2020-2025

Stenvad Mosebrugscenter. Et lån på 5,4 mio. kr. til indfrielse 2024

Fregatten Jylland. 2 lån på i alt 56,4 mio. kr. til indfrielse 2026-2028

Djursland for Fuld Damp. To lån på i alt 1,1 mio. kr. til indfrielse 2020-2025

Hou Søsportscenter. Et lån på 13 mio. kr. til indfrielse 2019

Søsportscenter konkurstruet

Før dagens beslutning har flere østjyske institutioner og turistattraktioner været lukningstruede på grund af usikkerheden.

Hou Søsportscenter, der er et feriested for mennesker med et handicap, lånte for 25 år siden lånte 13 millioner kroner af Arbejdsmarkedets Feriefond.

- Hvis vi skal betale pengene tilbage nu, vil det ende med, Hou Søsportscenter går konkurs. Det vil pirre min indignation ret kraftigt. Ikke kun på egne vegne, men også for alle de mennesker, der så ikke længere har en feriemulighed, har direktør for Hou Søsportscenter, Søren Kristiansen, tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Arbejdsmarkedets Feriefond ændrede vedtægter kort efter, at et politisk flertal i 2014 besluttede at overføre 360 millioner kroner fra fonden til staten.

Pengene i Arbejdsmarkedets Feriefond kommer fra alle de danskere, der ikke har brugt deres feriepenge.