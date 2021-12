Tjek hundens julekalender: Tilbagekaldes efter fund af snor og plastik i kødben

Søndag formiddag kontaktede Betinna Sørensen desuden Fødevarestyrelsens vagttelefon for at gøre dem opmærksomme på problemet. Fødevarestyrelsen bekræfter til TV2 Østjylland, at de har modtaget en forbrugerhenvendelse, og at de ser nærmere på sagen.

Betinna Sørensen frygter, at det kan gå rigtig galt, hvis ikke alle hundeejere, der har købt julekalenderen, opdager indholdet af kødbenene:

- Det undrede os faktisk, at vores egen hund kastede op de første par dage i december. Det plejer hun ikke at gøre, og nu har jeg da en klar mistanke om hvorfor, siger Betinna Sørensen.