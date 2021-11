Stigende priser på el og benzin giver højeste inflation i ti år

Det seneste år er det primært priserne på el, benzin, diesel og gas, som trækker indekset i vejret.

For eksempel er priserne på el steget 26,7 procent over det seneste år. Det er den største prisstigning i 40 år. Samtidig er benzinpriserne den seneste periode gået i vejret.

Prisstigninger kan fortsætte

Ifølge Arbejdernes Landsbank svarer de højere priser til, at en gennemsnitlig dansk familie skal bruge yderligere 13.700 kroner for at købe de samme varer og tjenester som for et år siden.

Hos Sydbank siger cheføkonom Søren Kristensen, at der er forskel på, hvor hårdt forbrugerne bliver ramt.

- Forbrugere med en bil- eller dieselbil, der samtidig opvarmer huset med gas derhjemme mærker virkelig de her prisstigninger, siger han.