Statsministerens nytårstale: Ældreplejen skal genstartes med vidtgående forslag

Syv kommuner har tidligere fået mulighed for at blive fri for næsten alle statslige regler på en række velfærdsområder, og i det nye år skal alle landets kommuner, hvis det står til regeringen, tilbydes det samme.

Det er dog op til borgmestre og byråd rundt om i landet, i hvor høj grad de vil gøre brug af det.

- Det er mit håb, at de nyvalgte borgmestre og byråd vil tage udfordringen op. Og at Folketingets partier vil være med, sagde Mette Frederiksen.



Statsministeren foreslog selv i sin åbningstale af Folketinget i 2020 at sætte syv kommuner fri. Der har tidligere været lignende forsøg, men denne gang har det været mere omfattende.

Klima, udenlandsk arbejdskraft og udsættelse af et kommende sundhedsudspil var også blandt emnerne i statsministerens nytårstale.