Så slemt står det til: Her flyder kokain i nattelivet

'Svært at komme til livs'

Men for ham at se er det bare en nærmest umulig kamp.

- Vi afviser rigtig mange, som vi har mistanke om har taget noget, som ikke har med alkohol at gøre. Men ud fra det game, der er lige nu, så er det svært at komme det mere til livs, end det er lige nu, forklarer Pete Hegner Jepsen.



- Et sted som det her, hvor vi har over 1000 gæster igennem hver aften, så vil det være utopi at tro, at man ikke finder spor efter stoffer, fortsætter han.



Østjyllands Politi ser med stor alvor på problematikken med narkotika i nattelivet.