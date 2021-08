Narkohund og DNA-spor: Kokainhandlere får lang fængselsstraf

Tippet blev undersøgt af efterforskere fra Særlig Efterforskning Vest, der tog ud til stedet med en specialtrænet hund.

Hunden fandt frem til en nedgravet pose, hvor der var to blokke med sammenlagt 1,35 kilo kokain.

DNA-spor var afgørende

Herefter blev poserne undersøgt for DNA-spor, der kunne lede betjentene til gerningsmændene. Resultatet af DNA-undersøgelserne viste, at to unge mænd på 23 og 27 år, havde haft fingrene på poserne rundt om kokainen.

- Når man har et DNA-spor, så kan det være af forskellig styrke. Som udgangspunkt kan man ikke alene blive dømt på et DNA-spor, der skal være noget, der understøtter DNA-sporet, siger anklager Jacob Gents til TV2 ØSTJYLLAND.