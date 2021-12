Regionen begrænser patientrettigheder på grund af corona

Helt konkret betyder beslutningen, at regionens hospitaler kan udskyde planlagte og fremtidige undersøgelser, behandlinger og indkaldelser for at sikre, at der er nok kapacitet i forbindelse med Covid-19-situationen.

I øjeblikket er der 62 indlagte med Covid-19 i hele regionen.

Når patientrettighederne genindføres, vil Region Midtjylland ligestille patienter, der er henvist i dagene 5.-30. december, med patienter, der bliver henvist efterfølgende.