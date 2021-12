Brug for et afbræk fra julefrokosterne? Nyt naturområde er åbnet

Han peger på, at området samtidig også er blevet langt mere tilgængeligt grundet en ny broforbindelse fra Hadsten til Kollerup Enge.

- Man skal kun gå halvandet minut fra Sløjfen (Hadstens Kulturhus, red.), og så er man derude, siger Dennis Jensen.

Flere fordele

Det nye stisystem er ikke kun anlagt af hensyn til naturhungrende østjyder. Faktisk er det en del af klimasikringen af Hadsten, hvor åen Lilleå løber gennem.

- Hadsten Midtby er i fare for oversvømmelse, når Lilleå går over sine bredder. Ved at omlægge Lilleå, kan vi nu oversvømme et vådområde ved Kollerup Enge i stedet, siger Dennis Jensen.