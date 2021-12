Sådan undgår du den værste juletrafik

Det kan blive aktuelt, fordi vejrudsigterne lover snevejr i løbet af dagen. Derfor forventer de hos Molslinjen, at der vil være flere, der søger væk fra vejene og over på en færge i stedet.

- Sne plejer at sende folk i vores retning. Bilisterne ved, at det kan blive en lang og træls køretur. Færgerne er ligeglade med, at det sner. Det bliver ikke glat eller giver dårlig sigtbarhed, siger Jesper Maack.

På trods af travlhed har færgerne indtil videre sejlet som planlagt. Han forventer, at det vil fortsætte sådan dagen igennem.

Han opfordrer desuden til at køre hjemmefra i god tid, huske mundbindet og undgå at stimle sammen i store forsamlinger på færgen af hensyn til risikoen for coronasmitte.

Sådan undgår du den værste trafik

Skulle man alligevel vælge at blive på vejene, har Mette Nedergaard et par gode råd til at komme trygt og nemt gennem juletrafikken. Udover at køre uden for de travleste timer, gælder det om at holde sig opdateret om trafikken.

Inden man tager afsted, kan man få et overblik på trafikinfo.dk, der hele tiden bliver opdateret. Når man er på vejene, bør man lytte til trafikmeldingerne i bilradioen, lyder det fra den vagthavende i Vejdirektoratet.