Nu bliver 450 parkeringspladser i Aarhus Midtby gratis

Det er Aarhus Kommune, der tilbyder den gratis parkering. Det skal ske for at sprede trængslen i Midtbyen lidt mere ud.

- Det har jo desværre vist sig, at coronasmitten er meget vedholdende og fortsætter med at præge vores hverdag og vaner.

- Jeg håber dog, at aarhusianerne og byens besøgende stadig vil tage en tur til Midtbyen for at købe julegaver og hygge sig, og så vil jeg opfordre til, at man sørger for at udnytte, at butikkerne har åbent i mange timer, så alle ikke kommer sidst på eftermiddagen, siger Bünyamin Simsek, afgående rådmand for Teknik og Miljø, i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.