VIDEO: Se udsigten fra Danmarks højeste bygning

- Status er, at vi er godt på vej op med facaderne. Så forventeligt til februar skal facaderne være oppe under toppen, så vi har mulighed for at gå i gang med næste fase af det spændende top-projekt, siger projektchef Daniel Bygebjerg Espensen til TV2 ØSTJYLLAND.



Lighthouse kommer til at indeholde 400 lejligheder, samt en udsigtsterrasse med restaurant på toppen, der kommer til at være offentligt tilgængelig. Der kommer til at være en seperat indgang til de offentlige tilgængelige steder i bygningen.