Østjyske rejsebureauer aflyser rejser til Iran

Situationen i Iran og Irak er spidset til de seneste dage, efter at den iranske militærleder Qassem Soleimani blev dræbt i et USA-ledet angreb i Irak fredag. Foto: Atta Kenare / AFP / Ritzau Scanpix

De østjyske rejsebureauer Viktors Farmor og Risskov Rejser samt sjællandske Stjernegaard Rejser har valgt at aflyse planlagte rejser til Iran.

Det sker, efter at Udenrigsministeriet nu fraråder alle ikke-nødvendige rejser til landet.

Læs også Familiefar forsvandt sporløst i 15 år – men så begik han én fejl

Risskov Rejser med hovedkontor i Randers har valgt at aflyse alle planlagte rejser til Iran i hele 2020 og indstiller salget af rejser til landet, fortæller direktør Anne Lise Dam Larsen.

- Vi havde nogle rejser planlagt - både her i foråret, men også i efteråret - som vi har valgt at aflyse på grund af den nuværende situation, siger hun.

Kan ikke stå inde for det

Det er nyt for Risskov Rejser at arrangere rejser til Iran. Det er det til gengæld ikke for rejsebureauet Viktors Farmor, der i over 20 år har arrangeret rejser til Iran.

Foto: Google Maps

Men nu aflyser Viktors Farmor med hovedkontor i Studstrup nord for Aarhus foreløbig alle planlagte Iran-rejser til og med marts.

Det oplyser rejsebureauets direktør Esben Gynther.

- Vi vælger at aflyse alle rejser til Iran i marts måned, fordi vi ikke kan stå inde for at sende folk afsted, når Udenrigsministeriet fraråder at rejse dertil.

Læs også Storstilet multihal forsinkes yderligere

- Men vi afventer fortsat situationen for at finde ud af, om der er flere rejser i de efterfølgende måneder, der skal aflyses, siger han.

Får refunderet penge

Rejsebureauet har mandag sendt en mail ud til alle, der har købt en rejse til Iran i marts, om at deres rejse er blevet aflyst. Alle penge bliver refunderet til de ramte kunder, understreger Esben Gynther.

Rejsebureauet arbejder nu på at hjælpe de kunder, der kunne være interesseret i en anden rejse.

Også rejsebureauet Stjernegaard Rejser har valgt at aflyse en planlagt afgang i april.

Lige i øjeblikket er rejsebureauet heller ikke villige til at planlægge nye rejser til landet, fortæller produktionsdirektør Peter Nielsen.

Læs også Udstilling om penissen skal give mænd bedre selvværd

- Vi følger uden tøven Udenrigsministeriets anbefalinger, og vi vil altid hellere være på den sikre side.

- Så derfor aflyser vi den planlagte rejse, og vi vil heller ikke planlægge nye rejser til Iran lige nu - men vi ser selvfølgelig tiden an, siger han.

Tilspidset situation

Situationen i Iran og Irak er spidset til de seneste dage, efter at den iranske militærleder Qassem Soleimani blev dræbt i et USA-ledet angreb i Irak fredag. Drabet har vakt stor vrede i Iran.

Det irakiske parlament har desuden opfordret regeringen til at sende den USA-ledede koalition - herunder cirka 130 danske soldater - ud af Irak.

Det er de uroligheder, der lørdag fik Udenrigsministeriets Borgerservice til at fraråde alle ikke-nødvendige rejser til Iran.